В Венгрии рассказали о связанных с конфликтом на Украине опасениях
Венгрия опасается, что конфликт на Украине разделит мир на противоборствующие блоки, которые не выгодны ни одной стране. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, выступая в Анкаре на совещании глав МИД перед началом встречи лидеров Организации тюркских государств (ОТГ), передает ТАСС.
«Вследствие войны [на Украине] мир движется к созданию блоков. Для нас это плохая новость, потому что возникновение блоков противоречит нашим интересам», — рассказал он.
Дипломат рассказал об усилении военной риторики в Европе и призвал удвоить старания тех стран, которые выступают за мир. «Я рад, что члены Организации тюркских государств помнят, что подавляющее большинство стран хотят мира», — заключил глава МИД.
Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Европе придется посылать войска на Украину, если там кончатся людские ресурсы. По его словам, европейские страны постепенно все больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику.