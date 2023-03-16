В Венгрии рассказали о связанных с конфликтом на Украине опасениях

Венгрия опасается, что конфликт на Украине разделит мир на невыгодные странам блоки

Венгрия опасается, что конфликт на Украине разделит мир на противоборствующие блоки, которые не выгодны ни одной стране. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, выступая в Анкаре на совещании глав МИД перед началом встречи лидеров Организации тюркских государств (ОТГ), передает ТАСС.

«Вследствие войны [на Украине] мир движется к созданию блоков. Для нас это плохая новость, потому что возникновение блоков противоречит нашим интересам», — рассказал он.

Дипломат рассказал об усилении военной риторики в Европе и призвал удвоить старания тех стран, которые выступают за мир. «Я рад, что члены Организации тюркских государств помнят, что подавляющее большинство стран хотят мира», — заключил глава МИД.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Европе придется посылать войска на Украину, если там кончатся людские ресурсы. По его словам, европейские страны постепенно все больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику.

