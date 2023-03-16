Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 16 марта 2023Мир

В Венгрии рассказали о связанных с конфликтом на Украине опасениях

Венгрия опасается, что конфликт на Украине разделит мир на невыгодные странам блоки

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия опасается, что конфликт на Украине разделит мир на противоборствующие блоки, которые не выгодны ни одной стране. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, выступая в Анкаре на совещании глав МИД перед началом встречи лидеров Организации тюркских государств (ОТГ), передает ТАСС.

«Вследствие войны [на Украине] мир движется к созданию блоков. Для нас это плохая новость, потому что возникновение блоков противоречит нашим интересам», — рассказал он.

Дипломат рассказал об усилении военной риторики в Европе и призвал удвоить старания тех стран, которые выступают за мир. «Я рад, что члены Организации тюркских государств помнят, что подавляющее большинство стран хотят мира», — заключил глава МИД.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Европе придется посылать войска на Украину, если там кончатся людские ресурсы. По его словам, европейские страны постепенно все больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником
Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении
Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети
Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет
На протестной акции в Кишиневе произошла потасовка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.