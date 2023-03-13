Минобороны Венгрии: Европе придется посылать войска на Украину из-за нехватки людей

Европе придется посылать войска на Украину, если там кончатся людские ресурсы, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки, пишет РИА Новости.

По его словам, европейские страны постепенно все больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя летальное оружие и бронетехнику. Он назвал условия отправки войск на Украину: это придется сделать, если человеческие ресурсы Киева кончатся и людей не будет хватать. «Запад решил не локализовать конфликт, а вывести его на всеобщий уровень», — подчеркнул он.

По мнению министра, если европейские государства отправят на Украину войска, «это будет своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в центре войны». Он уточнил, что для окончания кризиса необходимы переговоры Москвы и Вашингтона, так как Киев не решает судьбу Украины. «Без решения США мира не будет — сегодня это знают все», — добавил он.

Ранее обозреватель Myśl Polska Питер Фехер рассказал, что Украина придерживается крайне недружественной политики в отношении Венгрии, которая когда-то была для нее дружественным государством. Он напомнил, что Будапешт был одним из первых, кто признал независимость Украины в 1991 году, а после проводил в отношении Киева лояльную политику.