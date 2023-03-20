Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:16, 20 марта 2023Забота о себе

Врач объяснил опасность избытка витаминов

Врач Вялов объяснил, что избыток витамина D ведет к вымыванию кальция из организма

Фото: Unsplash.com

Кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik объяснил опасность избытка витаминов. По его словам, здоровому человеку хватает тех, которые содержатся в пище, а злоупотреблением можно навредить здоровью.

«Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть», — рассказал специалист.

Вялов добавил, что чрезмерное потребление витаминов без назначения врача ведет к гипервитаминозу. Особую опасность представляет витамин D, поскольку его избыток ведет к вымыванию кальция из организма.

Специалист пояснил, что суточная потребность в этом элементе составляет около 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Слишком большие дозы могут угнетать иммунитет, нарушать тонус сосудов и память, а последнее британское исследование показало, что злоупотребление способствует развитию умственной отсталости.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала ливерную колбасу продуктом, который может помочь в профилактике дефицита железа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие для вступления в конфликт с Россией
Врач объяснил опасность избытка витаминов
Медведев проиграл в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Платье лопнуло на девушке на вечеринке перед гостями
В России призвали наделить ЧВК официальным статусом
В ЮАР прокомментировали решение МУС об «аресте» Путина
Британия изъявила желание помочь Польше восполнить пробелы в вооружении
В США поддержали слова Захаровой
Россиянка сравнила отдых в Турции и Египте и выбрала лучшую страну
Германию назвали участником конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.