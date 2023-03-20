Врач объяснил опасность избытка витаминов

Врач Вялов объяснил, что избыток витамина D ведет к вымыванию кальция из организма

Кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik объяснил опасность избытка витаминов. По его словам, здоровому человеку хватает тех, которые содержатся в пище, а злоупотреблением можно навредить здоровью.

«Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть», — рассказал специалист.

Вялов добавил, что чрезмерное потребление витаминов без назначения врача ведет к гипервитаминозу. Особую опасность представляет витамин D, поскольку его избыток ведет к вымыванию кальция из организма.

Специалист пояснил, что суточная потребность в этом элементе составляет около 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Слишком большие дозы могут угнетать иммунитет, нарушать тонус сосудов и память, а последнее британское исследование показало, что злоупотребление способствует развитию умственной отсталости.

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