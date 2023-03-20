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23:10, 20 марта 2023Мир

США прокомментировали вероятность визита Блинкена в Китай

Представитель Белого дома Кирби: США продолжают планировать визит Блинкена в Китай

Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

США не отказались от намерения осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, особенно в настоящее время, «когда напряженность столь высока». «Эта поездка была отложена, но не отменена», — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома также рассказал, что Вашингтон и Пекин в настоящее время ведут диалог по организации визитов в КНР министров финансов и торговли США — Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Цель этой поездки — обсуждении вопросов экономического характера.

Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель могут прибыть в Китай уже в первой половине 2023 года. Об этом заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун.

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Екатерина Подвигина
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