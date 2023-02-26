В Китае анонсировали визит высокопоставленных чиновников Евросоюза

Посол КНР в ЕС Цун: ведется подготовка к приезду главы Еврокомиссии фон дер Ляйен в Китай

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель могут прибыть в Китай уже в первой половине 2023 года, заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун. Об этом сообщает газета Global Times.

По словам дипломата, в Китае и самом ЕС уже ведется подготовка к визиту высокопоставленных еврочиновников. В Пекине надеются, что это станет началом частых взаимных визитов представителей КНР и ЕС.

Цун также отметил, что Китай не полностью разделяет позицию Евросоюза по украинскому вопросу. «Но Китай не хочет, чтобы украинская проблема повлияла на развитие отношений между Китаем и ЕС», — объяснил посол.

Ранее он предупредил, что если западные страны во главе с США захотят победить Россию, то за этим последует жестокая и долгая война. По словам Цуна, утверждения о том, что Россия «скатится до уровня второсортной страны», носят еще более опасный характер, исключают возможность мирных переговоров и могут обернуться эскалацией конфликта.