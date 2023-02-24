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17:04, 24 февраля 2023Мир

Посол КНР обратился к Западу с предупреждением насчет России

Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун предрек Западу жестокую войну при попытке победить Россию

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Если западные страны во главе с США захотят победить Россию, то за этим последует жестокая и долгая война. Такое предупреждение озвучил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун, его слова приводит китайская газета Global Times.

«Если Запад во главе с США поставит перед собой цель победить Россию, это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски», — предрек дипломат.

По его словам, утверждения о том, что Россия «скатится до уровня второсортной страны», носят еще более опасный характер, исключают возможность мирных переговоров и могут обернуться эскалацией конфликта.

24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции (СВО), КНР представила план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин настаивает на прекращении боевых действий и предлагает возобновить мирный диалог между Россией и Украиной. Также Китай призвал конфликтующие страны отказаться от менталитета холодной войны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса отсутствует доверие к плану Китая, так как в КНР отказались осуждать специальную военную операцию России на Украине.

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Варвара Родикова
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