Британия изъявила желание помочь Польше восполнить пробелы в вооружении

Минобороны Британии сообщило о готовности помочь Польше восполнить пробелы в вооружении

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, что Лондон изъявил желание помочь Польше восполнить пробелы в вооружении в связи с поставками Варшавы истребителей МиГ-29 Украине, сообщает издание Welt.

«Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы», — заявил он.

Замглавы британского оборонного ведомства подчеркнул, что Лондон уже делал нечто подобное, когда Варшава передала Киеву танки Т-72 — тогда Соединенное Королевство поставило Польше танки Challenger-2. При этом он подчеркнул, что пока страна не направляла Великобритании данный запрос.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский назвал условие вступления в конфликт с Россией. Он заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины.