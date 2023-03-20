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18:36, 20 марта 2023Силовые структуры

Россиянина обвинили в убийстве 95-летнего ветерана войны из-за 8 тысяч рублей

В Башкортостане мужчину обвинили в убийстве 95-летнего ветерана войны из-за 8 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Башкортостане перед судом предстанет 64-летний житель села Кадырово по обвинению в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчину обвиняют по пунктам «в», «д», «з» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем») и части 162 («Разбой») УК РФ.

По версии следствия, утром 25 августа 2022 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения пробрался в дом ветерана и напал на него с металлическим штырем и газовым баллончиком. Россиянин нанес потерпевшему 26 ударов в область жизненно важных органов, от чего тот скончался на месте. Фигурант похитил восемь тысяч рублей и скрылся с места преступления. Вину он не признал.

2 февраля сообщалось, что в Чувашии мужчина за убийство ветерана Великой Отечественной войны получил 12 лет колонии.

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Илона Палей
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