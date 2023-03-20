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07:47, 20 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о наращивании ВСУ группировки войск в подконтрольных Киеву городах

В ЛНР заявили, что ВСУ наращивают группировку войск в Славянске, Краматорске и Дружковке

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку войск в расположенных в в Донецкой народной республике (ДНР) районах, а также подконтрольных Киеву городах.

Он отметил, что, несмотря на то, что украинские военные несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), их группировка войск на донецком направлении продолжает расти. По его словам, отмечается увеличение численности солдат ВСУ в Славянске, Краматорске, а также Дружковке. Марочко добавил, что помимо этого в ночное время суток через данные населенные пункты по направлению Артемовска они стали перегонять больше колонн как с колесной, так и с гусеничной бронетехникой.

Ранее украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер», применяемой для продвижения под Артемовском. Военнослужащий по имени Ярослав заявил о хорошем разделении задач в подразделении и отметил умение «вагнеровцев» хорошо окапываться.

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Марина Совина
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