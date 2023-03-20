Участникам СВО захотели дать льготы при поступлении в вузы

В Госдуме подготовили законопроект о льготах для участников СВО при поступлении в вуз

Фракция «Новые люди» предложит правительству законопроект о льготах при приеме в вузы участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба партии. Соавторами также стали депутаты ЛДПР и КПРФ. Инициатива предлагает расширить уже существующие меры поддержки для семей военных.

Для детей участников СВО существуют льготы при поступлении в вуз, однако для самих военнослужащих они не предусмотрены. Новый законопроект нацелен на то, чтобы это исправить, отметили во фракции.

Предоставление льгот детям военнослужащих, по мнению депутатов, также требует расширения, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям военнослужащих, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение Ксения Горячева депутат Госдумы

«Госдума уже приняла решение о льготном поступлении в вузы детей участников СВО, но жизнь штука сложная, и не всегда отец по крови является настоящим отцом. Нередко воспитанием детей занимаются мама и отчим. Поэтому мы предложили поправки, по которым дети, чей отчим также участвует в СВО, смогут получить те же льготы, что и кровные родственники», — рассказала депутат.

Депутаты предлагают выделять квоты не только для детей военнослужащих, но и для детей их супругов. Это позволит предоставить льготу ребенку, мать которого вышла замуж за военнослужащего.

Еще одно предложение касается того, чтобы распространить отдельную квоту на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Если опекун или попечитель участвовал в СВО, то его подопечный должен иметь льготу, считают авторы законопроекта. Одновременно таких детей предлагают принимать без экзаменов в кадетские училища и корпуса, суворовские и нахимовские военные училища.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Глава государства поручил правительству создать специальные квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования для поступления детей участников, в том числе погибших, специальной военной операции.