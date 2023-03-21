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14:05, 21 марта 2023Ценности

Перечислены пять самых модных моделей обуви весны 2023 года

Independent: балетки и туфли Mary Jane станут трендовыми весной 2023 года

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Модный редактор Кэти Райт перечислила пять моделей обуви, которые обретут актуальность весной 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте Independent.

В первую очередь журналистка рекомендует читателям обратить внимание на балетки, которые вернулись в моду из 2000-х годов. Отмечается, что данная обувь представлена в ассортименте таких брендов, как Miu Miu, Todd’s, Simone Rocha и Balenciaga. Кроме того, популярными станут туфли модели Mary Jane, представленные в линейках Coach и Prada, считает автор.

По словам журналистки, наблюдается также тренд на так называемые рыбацкие сандалии — плетеные модели с закрытым круглым мысом. Вдобавок самой модной обувью текущего сезона эксперт назвала кроссовки для бега, которые инфлюэнсеры надевают вместо привычных кед.

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В заключение Райт посоветовала приобрести лоферы без пятки, которые идеально подойдут как для вечерних, так и для повседневных образов. В частности, упомянутые пары можно найти в коллекциях Saint Laurent, Hermes, The Row и других марок.

Ранее в марте стилист Александр Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны. По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут туфли с необычным каблуком.

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Майя Пономаренко
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