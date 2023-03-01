Стилист Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны

Стилист Александр Рогов назвал туфли на танкетке-скале самой модной обувью весны

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны 2023 года. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут различные туфли с необычным каблуком. «Самая модная обувь наступающего сезона — пары "на скале" (своеобразная танкетка). Мне кажется, выглядит круто и пикантно», — пояснил специалист и сопроводил свой пост фотографиями моделей в упомянутой обуви с показов именитых брендов.

Александр Рогов не в первый раз делится с подписчиками советами по стилю. В декабре в беседе с коллегой Гошей Карцевым обсудил образ поп-исполнителя Филиппа Киркорова, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала МУЗ-ТВ. Стилист отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.