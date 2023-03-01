Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:08, 1 марта 2023Ценности

Стилист Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны

Стилист Александр Рогов назвал туфли на танкетке-скале самой модной обувью весны

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны 2023 года. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут различные туфли с необычным каблуком. «Самая модная обувь наступающего сезона — пары "на скале" (своеобразная танкетка). Мне кажется, выглядит круто и пикантно», — пояснил специалист и сопроводил свой пост фотографиями моделей в упомянутой обуви с показов именитых брендов.

Александр Рогов не в первый раз делится с подписчиками советами по стилю. В декабре в беседе с коллегой Гошей Карцевым обсудил образ поп-исполнителя Филиппа Киркорова, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала МУЗ-ТВ. Стилист отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Чрезмерное использование соцсетей детьми увеличило риск суицида спустя два года
В России заметили самый глубокий спад продаж за семь лет
Турецкий политолог пошутил о заговоре НАТО на «Валдае»
Раскрыты детали переговоров Зеленского и Байдена
Цена на газ в Европе за зиму упала втрое
Мужчина зарезал российского врача на глазах у его маленькой дочери
Стилист Рогов назвал россиянкам самую модную обувь весны
Тренер назвала топ-3 упражнений для тонкой талии
Отмену рейсов в популярный город России оправдали фразой «там делать нечего»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.