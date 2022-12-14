Стилист оценил наряд Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично»

Стилист Александр Рогов раскритиковал наряд Филиппа Киркорова на красной дорожке

Российский стилист Александр Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым оценил наряд российского певца Филиппа Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично». Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Rogov Live.

Эксперты обсудили образ исполнителя, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала «Муз-ТВ». Музыкант надел цепь с логотипом марки Louis Vuitton, блестящие серебристые пиджак и ботинки, а также белые футболку и брюки карго. Так, Рогов отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.

«Абсолютнейшая дисгармония, абсолютнейшее нарушение всех пропорций. Эти узкие штанишки (...) Вообще ужасно. (...) Мы видим здесь удивительное сочетание брендов, потому что это Louis Vuitton, видимо, Phillip Plein, а внизу — JW Anderson. Это уже что-то новое для Филиппа Бедросовича, потому что он начал миксовать бренды. (...) Но я считаю, что это очень плохо и как будто даже смеяться неприлично», — заявил эксперт. Кроме того, он добавил, что у Киркорова сменился стилист: место Арсена Айрапетова занял Максим Ануфриенко.

Ранее в декабре Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке.