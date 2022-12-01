Российский певец Филипп Киркоров объяснил свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». Размышлениями на данную тему он поделился с изданием MK.RU.

Артист посетил показ фильма «Елки-9», который состоялся 30 ноября, в желтых брюках, разноцветной футболке и куртке. При этом его образ дополняли черная кепка бренда Moschino, солнцезащитные очки и массивные цепи.

На красной дорожке певец объяснил журналистам издания, почему он носит подобную одежду. «Мне иногда пишут в соцсети злобные подписчики, мол, клоун. Конечно, я — клоун: я — артист, я — Арлекин, я — просто смех! Так что сегодня выгулял костюмчик. Но самые крутые у меня очки, хотя дочь уже все позабирала», — призналась звезда.

В ноябре Филипп Киркоров поскандалил с сотрудником люксового бренда Prada и стал мемом в социальных сетях.