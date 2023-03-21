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20:05, 21 марта 2023Мир

Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление

Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление о партнерстве и взаимодействии РФ и КНР

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

По итогам переговоров между лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на официальном сайте президента России опубликовано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Стороны намерены прилагать скоординированные целенаправленные усилия для эффективного повышения уровня и обеспечения подлинно стратегического характера практического взаимодействия во всех областях в целях укрепления материальной базы российско-китайских отношений и улучшения благосостояния народов двух государств», — говорится в заявлении.

Между лидерами достигнуто согласие о неприемлемости политизации международного гуманитарного сотрудничества и дискриминации во всех ее видах, а также договорились о взаимном обмене информацией и контентом о политике на радио, телевидении и в интернете.

Ранее Путин по результатам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что в ближайшее время будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», предназначенный для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем. «Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — уточнил российский лидер.

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Виктория Кондратьева
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