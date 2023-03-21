Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:32, 21 марта 2023Экономика

В России изменят правила покупки иностранных ценных бумаг

С 1 апреля неквалифицированным инвесторам ограничат покупку иностранных ценных бумаг

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С 1 апреля в России изменятся правила покупки иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов, сообщает Банк России.

Начиная с этой даты брокеры не смогут проводить операции с иностранными ценными бумагами, которые учитываются в недружественном депозитарии. Эти ограничения можно обойти, если инвестор будет уведомлен о возможной заморозке подобных активов и согласится на такой риск. В таком случае брокер может перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.

Кроме того, с 21 марта к организованным торгам СПБ Биржи больше не допустят новые иностранные ценные бумаги, разрешенные для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

По информации Центробанка, с марта по сентябрь 2022 года в результате санкций Евросоюза и США более пяти миллионов россиян лишились доступа к иностранным активам.

После ввода ограничений со стороны стран Запада Центробанк неоднократно ужесточал правила покупки ценные бумаги недружественных стран. Сначала доля иностранных активов в портфеле инвестора была ограничена 15 процентами от всей стоимости вложений. После она уменьшилась до пяти процентов. Кроме того, с начала 2023 года неквалифицированным инвесторам запрещены любые сделки, направленные на увеличение позиций по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
На Украине связали работу систем ПВО в России с черной магией
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.