В России изменят правила покупки иностранных ценных бумаг

С 1 апреля неквалифицированным инвесторам ограничат покупку иностранных ценных бумаг

С 1 апреля в России изменятся правила покупки иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов, сообщает Банк России.

Начиная с этой даты брокеры не смогут проводить операции с иностранными ценными бумагами, которые учитываются в недружественном депозитарии. Эти ограничения можно обойти, если инвестор будет уведомлен о возможной заморозке подобных активов и согласится на такой риск. В таком случае брокер может перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.

Кроме того, с 21 марта к организованным торгам СПБ Биржи больше не допустят новые иностранные ценные бумаги, разрешенные для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

По информации Центробанка, с марта по сентябрь 2022 года в результате санкций Евросоюза и США более пяти миллионов россиян лишились доступа к иностранным активам.

После ввода ограничений со стороны стран Запада Центробанк неоднократно ужесточал правила покупки ценные бумаги недружественных стран. Сначала доля иностранных активов в портфеле инвестора была ограничена 15 процентами от всей стоимости вложений. После она уменьшилась до пяти процентов. Кроме того, с начала 2023 года неквалифицированным инвесторам запрещены любые сделки, направленные на увеличение позиций по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран.

