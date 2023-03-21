Россиянин зарезал сожительницу в новогоднюю ночь и пошел под суд

На Алтае будут судить мужчину, зарезавшего из-за ревности сожительницу в новогоднюю ночь

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 61-летнего мужчины, зарезавшего 50-летнюю сожительницу в новогоднюю ночь. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант познакомился с возлюбленной в интернете. Они решили жить вместе в одном из сел Залесовского района. В ночь на 1 января 2023 года мужчина выпивал и стал ревновать женщину. Затем россиянин достал из кухонного ящика нож и ударил им потерпевшую. Обвиняемый не стал вызывать скорую, а просто пошел спать. Утром тело погибшей нашли недалеко от дома.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что уралец, пытавшийся откусить уши другу и зарезать его 8 марта, получил пять лет колонии.