Российского журналиста осудят за фейки о Вооруженных силах России

В Республике Алтай учредителя газеты «Листок» осудят за распространение фейков о ВС России

В Республике Алтай обозреватель газеты «Листок» Сергей Михайлов предстанет перед судом за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года журналист опубликовал в сети и в печатной версии газеты ряд заметок, в которых содержались недостоверные сведения о целях и задачах спецоперации на Украине. Этим, по версии следователей, он дискредитировал российскую армию.

Сейчас Михайлов находится в СИЗО. Как уточняет «Коммерсантъ», Михайлов не только работал в «Листке», но и был его учредителем.

Ранее стало известно, что МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию.