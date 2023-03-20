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14:26, 20 марта 2023Силовые структуры

МВД раскрыло количество выявленных преступлений с фейками про армию

МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе коллегии раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

По данным МВД, силовики выявили порядка пяти тысяч правонарушений и 41 преступление, связанное с фейками. Также на коллегии Владимир Колокольцев сообщил, что в новых регионах России сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований.

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Владимир Седов
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