МВД раскрыло количество выявленных преступлений с фейками про армию

МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе коллегии раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

По данным МВД, силовики выявили порядка пяти тысяч правонарушений и 41 преступление, связанное с фейками. Также на коллегии Владимир Колокольцев сообщил, что в новых регионах России сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований.