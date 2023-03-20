Сотни участников украинских нацформирований задержали в новых регионах России

Полиция задержала в новых регионах России сотни участников украинских нацформирований

В новых регионах России сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Колокольцев отметил, что МВД удалось усилить подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях, а личному составу временных подразделений — пресечь диверсии со стороны украинских нацформирований. Сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с местными администрациями в вопросах охраны порядка и обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию.