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14:17, 20 марта 2023Силовые структуры

Сотни участников украинских нацформирований задержали в новых регионах России

Полиция задержала в новых регионах России сотни участников украинских нацформирований

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В новых регионах России сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Колокольцев отметил, что МВД удалось усилить подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях, а личному составу временных подразделений — пресечь диверсии со стороны украинских нацформирований. Сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с местными администрациями в вопросах охраны порядка и обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию.

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Илона Палей
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