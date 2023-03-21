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01:44, 21 марта 2023Россия

Антонов упрекнул США в расширении географии украинского кризиса

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: власти США провоцируют расширение географии кризиса

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, администрация Соединенных Штатов провоцирует расширение географии украинского кризиса. На это, как считает дипломат, указывают поставки вооружений Киеву. Слова посла приводятся на официальном сайте ведомства.

Комментируя очередной пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, Антонов указал, что американские власти закрывают глаза на коррумпированность киевских коллег. По его мнению, Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение. «Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — говорит дипломат.

По его словам, в США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. «Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО», — добавил посол.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, который произошел в Черном море, когда разбился американский беспилотник MQ-9.

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Екатерина Подвигина
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