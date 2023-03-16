В России поддержат контакты с США для предотвращения инцидентов в Черном море

Посол России в США Антонов: поддержим контакты для предотвращения инцидентов в Черном море

Россия продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, что было в Черном море, там разбился американский беспилотник MQ-9. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий», — отметил он.

Ранее дипломат также предупредил, что намеренная атака на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стала бы открытым объявлением войны ядерной державе.

О столкновении американского БПЛА и российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря сообщалось 14 марта.