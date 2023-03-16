Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 16 марта 2023Мир

В России поддержат контакты с США для предотвращения инцидентов в Черном море

Посол России в США Антонов: поддержим контакты для предотвращения инцидентов в Черном море

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Россия продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения инцидентов, подобных тому, что было в Черном море, там разбился американский беспилотник MQ-9. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий», — отметил он.

Ранее дипломат также предупредил, что намеренная атака на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стала бы открытым объявлением войны ядерной державе.

О столкновении американского БПЛА и российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря сообщалось 14 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря
Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени
У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность
Глава Минстроя назвал Сирию надежным партнером
Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером
Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве
США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии
Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро
В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.