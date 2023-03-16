Антонов предупредил о последствиях намеренной атаки на российский самолет

Посол Антонов: атака на самолет РФ в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что намеренная атака на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стала бы открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве самолеты РФ, Антонов отметил, что высказывания некоторых законодателей «выходят за рамки здравого смысла».

«Повторю для тех, кто не нашел в себе сил объективно взглянуть на ситуацию: наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали», — заявил дипломат, говоря об инциденте с падением американского беспилотника в акватории Черного моря.

14 марта стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.