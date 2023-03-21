Названы районы Москвы с самыми подорожавшими апартаментами

«Бон Тон»: сильнее всего новые апартаменты в Москве подорожали в районе Хорошево-Мневники

В феврале 2023 года апартаменты на первичном рынке Старой Москвы сильнее всего подорожали в районе Хорошево-Мневники — положительная динамика за месяц составила 18,7 процента, до 453,8 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Вторым районом в списке локаций с самыми подорожавшими новыми апартаментами эксперты назвали Хорошевский, где объекты выросли в цене на 13 процентов, до 504,6 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку район Фили-Давыдково с положительной динамикой стоимости квадратного метра за месяц в 8,4 процента, до 339,5 тысячи рублей.

По словам специалистов, цены на апартаменты в районах Хорошево-Мневники и Хорошевский выросли из-за изменения структуры экспозиции. Так, в двух жилых комплексах («Велтон Тауэрс» и «Зорге 9») вышли в реализацию студии, однокомнатные лоты и «евродвушки», а также дорогие объекты на последних этажах.

Эксперты отметили, что по итогам февраля текущего года средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Старой Москве установилась на уровне в 452,1 тысячи рублей (плюс два процента за месяц, минус два процента за год). Что касается объема предложения, то в общей сложности его оценили в 396,7 тысячи «квадратов», что чуть меньше, чем в январе, и на 39,3 процента больше, чем в феврале 2022-го, или 7,8 тысячи лотов. Всего на апартаменты приходится 14,4 процента от общего числа объектов на «первичке» Старой Москвы.

В марте аналитики «Метриума» раскрыли стоимость наиболее доступных апартаментов на первичном рынке Москвы в начале 2023 года. По их данным, она составила 2,9 миллиона рублей. За эту сумму удастся приобрести объект площадью 12,2 квадратных метра.