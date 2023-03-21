На Украине указали на пользу союза России и Китая для вступления в ЕС и НАТО

Алексей Арестович заявил, что союз Китая и РФ ускоряет вступление Украины в НАТО и ЕС

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович указал на пользу союза России и Китая для вступления страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом он написал в своем Telegram.

«Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС», — отметил Арестович. По его словам, Украина вместе с Западом «благодаря Богу и украинской пехоте». «Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать», — добавил он.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает профессиональных военных. Однако позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что эта информация не соответствует действительности.