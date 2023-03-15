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10:18, 15 марта 2023Бывший СССР

На Украине признали нехватку квалифицированных кадров в ВСУ

Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что в ВСУ не хватает профессиональных военных

Фото: Thibault Camus / AP

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает профессиональных военных. О дефиците квалифицированных кадров заявил экс-советник президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в Telegram.

«Профессиональных военных не хватает, особенно в младшем командирском звене — сержанты, командиры взводов. (…) Сейчас многие новые бригады и батальоны, которые еще ни разу не были в бою, учатся воевать на практике», — сообщил он, упоминая статью газеты The Washington Post.

Ранее издание отметило, что на Западе сомневаются в возможностях украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Как сообщалось, качество ВСУ за последний год значительно упало. В материале указывается, что характеристики армии республики изменил приток неопытных призывников.

3 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо. По его словам, раньше с его бойцами воевала профессиональная украинская армия, а «сегодня все больше мы видим стариков и детей». Кроме того, военные ВСУ, находящиеся в городе, сообщили, что им нужны боеприпасы и вооружение.

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Кристина Есикова
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