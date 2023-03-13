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17:18, 13 марта 2023Бывший СССР

Украинские военные в Артемовске заявили о нехватке боеприпасов

Представитель бригады ВСУ заявил, что военным в Артемовске нужны боеприпасы и вооружение

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинским военным в Артемовске (украинское название — Бахмут) нужны боеприпасы и вооружение. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Никита Шандыба, передает РИА Новости.

«На нашей линии обороны (в Артемовске — прим. «Ленты.ру») необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное», — сказал представитель бригады ВСУ. По словам начальника пресс-службы, украинские военные находятся в городе десять месяцев без ротации, также они испытывают сложности из-за погодных условий.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Артемовске «остается сложной». Однако, как он утверждает, армия республики продолжает держать оборону города.

12 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал обстановку в Артемовске очень тяжелой. Он отметил, что ВСУ «подкидывают бесконечные резервы». Военные ЧВК продвигаются вперед и «славу русского оружия не посрамят», добавил Пригожин.

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Кристина Есикова
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