На Украине назвали сложной ситуацию в Артемовске

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации в Артемовске

Ситуация на линии соприкосновения в Артемовске (украинское название — Бахмут) «остается сложной», заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Его в Telegram цитирует Military Media Center.

При этом Сырский подчеркнул, что украинские военные продолжают держать оборону города.

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске. По его словам, российские силы в первую очередь пытаются нарушить логистику и уничтожить пути подвоза боеприпасов к городу. Ярославский считает, что в Артемовске может сложиться ситуация, аналогичная той, что произошла в Дебальцево в 2015 году.

Тем временем Вооруженные силы России заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.