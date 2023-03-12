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17:10, 12 марта 2023Бывший СССР

Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

Командир ВСУ Ярославский заявил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске (украинское название — Бахмут), как это было в Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) в 2015 году. Об этом в эфире «Эспрессо ТВ» заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — отметил он. По его словам, командование понимает, что в Артемовске может сложиться ситуация аналогичной в Дебальцево.

Он также сообщил, что в городе идут бои практически за каждый дом. «Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров», — добавил Ярославский.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что, оказавшись в оперативном окружении, Артемовск стал новым котлом для подразделений ВСУ. По его словам, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими военными.

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Варвара Кошечкина
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