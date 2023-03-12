В ЛНР заявили о занятии ВС РФ выгодных позиций в промзоне Артемовска

Марочко заявил, что штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — заявил Марочко.

По его словам, благодаря этому российские военные смогли создать хороший плацдарм для дальнейшего продвижения в этом направлении. Кроме того, теперь они получили возможность контролировать перемещения противника в данном районе, считает подполковник.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины переходят в оборону на краснолиманском направлении. По его словам, в настоящее время украинские военные занимаются охраной ранее занятых районов.