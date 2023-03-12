Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 12 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о занятии ВС РФ выгодных позиций в промзоне Артемовска

Марочко заявил, что штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — заявил Марочко.

По его словам, благодаря этому российские военные смогли создать хороший плацдарм для дальнейшего продвижения в этом направлении. Кроме того, теперь они получили возможность контролировать перемещения противника в данном районе, считает подполковник.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины переходят в оборону на краснолиманском направлении. По его словам, в настоящее время украинские военные занимаются охраной ранее занятых районов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о занятии ВС РФ выгодных позиций в промзоне Артемовска
ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Новой Каховке
Биатлонистка Гореева выиграла заключительную женскую гонку Кубка Содружества
В центре Донецка произошло несколько взрывов
56-летняя Наталья Штурм показала себя в купальнике на пляже
В МИД Украины оценили возможность поставки Киеву истребителей в ближайшее время
Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона мира по боксу
Стало известно о пользе появившейся в вольере медведя Диксона новой игрушки
В Госдуме анонсировали выступление Мишустина
Москвичам пообещали дожди и снег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.