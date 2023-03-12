В ЛНР заявили о переходе в оборону украинских военных на одном направлении

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ переходит в оборону на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят в оборону на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

По его словам, они занимаются охраной ранее занятых районов. «Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций», — заявил Марочко.

Он также добавил, что в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь выявлено активное проведение украинскими силовиками фортификационных работ.

Ранее официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался об уничтожении до 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Помимо прочего, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».