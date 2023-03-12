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22:37, 12 марта 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил об очень тяжелой обстановке в Артемовске

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подкидывают бесконечные резервы». Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков», — заявил Пригожин.

По его словам, ВСУ «подкидывают бесконечные резервы». Бизнесмен подчеркнул, что бойцы ЧВК продвигаются вперед и «славу русского оружия не посрамят».

Ранее Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся рядом с Артемовском, в 1,2 километра от административного центра. Также он говорил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе города. Комментируя публикации о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ в этом направлении, он заявил, что украинские войска действительно работают над соответствующими маневрами.

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Марина Совина
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