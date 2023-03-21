Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:04, 21 марта 2023Россия

Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении

Артиллеристы ЧВК «Вагнер» назвали главные цели в наступлении на Артемовском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расчета гаубицы Д-30 назвал главные цели российской армии в наступлении на Артемовском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам артиллериста, подавление пехоты, техники, укрепленных районов и блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются приоритетной задачей российских военных на данном направлении в Донбассе.

«Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — высказался боец «Вагнера».

По словам командира расчета, хотелось бы работать интенсивнее. «Настрой мощный — будем работать до победы», — добавил он.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК взяли под контроль около 70 процентов Артемовска. Он также отметил, что в конце марта — начале апреля ожидается широкое наступление со стороны ВСУ. Пригожин уточнил, что украинская армия намерена отрезать вагнеровцев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Тренер рассказал об эффективной тренировке с собственным весом для похудения
Во Франции выросло количество экономящих на туалетной бумаге жителей
Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении
Названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московском метро
Российские ракеты поразили аэродром в Одессе
Путин заявил о согласовании параметров по газопроводу «Сила Сибири — 2»
Захарова обвинила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам
В РФС высказались о паузах в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.