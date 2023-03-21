Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении
Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расчета гаубицы Д-30 назвал главные цели российской армии в наступлении на Артемовском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам артиллериста, подавление пехоты, техники, укрепленных районов и блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются приоритетной задачей российских военных на данном направлении в Донбассе.
«Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — высказался боец «Вагнера».
По словам командира расчета, хотелось бы работать интенсивнее. «Настрой мощный — будем работать до победы», — добавил он.
Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что бойцы ЧВК взяли под контроль около 70 процентов Артемовска. Он также отметил, что в конце марта — начале апреля ожидается широкое наступление со стороны ВСУ. Пригожин уточнил, что украинская армия намерена отрезать вагнеровцев.