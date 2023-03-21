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22:11, 21 марта 2023Из жизни

Неудачный розыгрыш лишил 12-летнюю актрису возможности ходить

Asia One: в Малайзии 12-летняя актриса сломала бедренную кость после неудачного розыгрыша
Puteri Rafasya

Puteri Rafasya. Фото: @puterirafasya1

12-летняя актриса Путери Рафасия из Малайзии сломала бедренную кость после неудачной шалости. О том, как розыгрыш лишил девочку возможности ходить, сообщает Asia One.

22 февраля, когда Рафасия находилась на съемках драматического сериала, один из присутствовавших на съемочной площадке выдернул стул из-под актрисы. Она упала и ударилась спиной о стоящее рядом оборудование. Девочка сломала бедренную кость и в настоящее время передвигается на инвалидной коляске. Она также вынуждена носить подгузники, так как не может самостоятельно дойти до туалета.

Помимо этого, Рафасии пришлось пройти дополнительное лечение, так как она страдала от недержания мочи. По словам матери девочки, Фатин Ализы Салми, в данный момент ее состояние не улучшается. Она также заявила, что семья человека, устроившего розыгрыш, не принесла извинений. Отмечается, что виновный в полученных актрисой травмах связан с ее коллегой. Салми подчеркнула, что инцидент не только повлиял на Рафасию физически, но и нанес ей серьезную психологическую травму.

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Семья актрисы рассказала о произошедшем в социальной сети и теперь регулярно делится с пользователями процессом ее выздоровления. Многие люди пожелали Рафасии скорее поправиться и рекомендовали ее семье призвать виновного к ответственности. «Пожалуйста, подайте в суд на съемочную площадку, на которой это произошло, и на семью человека, который это сделал. Получите компенсацию за причиненный ущерб», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая женщина погибла из-за петарды, которую подросток в шутку бросил в ее почтовый ящик. К моменту прибытия пожарных дом женщины был заполнен дымом.

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Алиса Удовик
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