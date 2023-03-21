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13:08, 21 марта 2023Путешествия

Власти Бали признались в слежке за российскими туристами в соцсетях

Офицеры иммиграционной службы Бали следят за нарушениями российских туристов в соцсетях

Фото: Ern Gan / Unsplash

Иммиграционная служба Бали отслеживает возможные правонарушения российских туристов в их социальных сетях. Об этом заявил замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито, пишет РИА Новости.

Сугито признался, что сбор данных в сети помогает властям острова отлавливать путешественников, злоупотребляющих туристическими визами. По его словам, недавно офицерам иммиграционной службы «попались» двое россиян, которые рекламировали в социальных сетях уроки езды на мотоцикле. Мужчины были депортированы с Бали.

«Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они также следят за туристами через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно сообщает о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», — отметил замглавы ведомства.

Ранее в марте сообщалось, что власти Индонезии депортировали с популярного курортного острова Бали 13 россиян и еще 34 иностранных туриста за нарушение визовых правил. При этом глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу заявил, что правительство по-прежнему приветствует въезд российских путешественников.

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Дарья Рыбак
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