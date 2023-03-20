Власти Бали снова депортировали российских туристов

The Straits Times: 13 россиян депортировали с Бали за нарушение визовых правил

Власти Индонезии снова депортировали с популярного курортного острова Бали 13 россиян и еще 34 иностранных туристов за нарушение визовых правил. Об этом пишет The Straits Times.

Так, в понедельник, 20 марта, местные правоохранители выслали из страны в общей сложности 47 иностранцев, которых обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использовании туристической визы.

«Правительство по-прежнему приветствует въезд российских и украинских граждан по визе по прибытии, несмотря на публичные призывы прекратить выдачу таких виз, — сообщил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу. — Но факты остаются фактами: нарушений много».

По словам чиновника, в настоящее время один гражданин Украины находится под следствием после того, как у него нашли поддельное индонезийское удостоверение личности.

Ранее в марте управление иммиграционного надзора и правоприменения Индонезии на острове Бали арестовало и депортировало трех гражданок России, которые занимались проституцией. Девушек задержали на вилле курорта Семиньяк. В ходе допроса выяснилось, что две россиянки въехали по гостевой визе, третья оформила визу по прибытии.