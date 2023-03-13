Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:14, 13 марта 2023Путешествия

Трех россиянок депортировали с Бали за проституцию

Иммиграционная служба Бали депортировала трех гражданок России за проституцию

Фото: Unsplash

Управление иммиграционного надзора и правоприменения Индонезии на острове Бали арестовало и депортировало трех гражданок России, которые занимались проституцией. Об этом пишет Indonesia Expat.

Генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим рассказал, что россиянок задержали на вилле курорта Семиньяк. В ходе допроса выяснилось, что две девушки въехали по гостевой визе, третья оформила визу по прибытии. За незаконную деятельность туристок занесли в черный список и депортировали из страны.

Отмечалось, что индонезийская иммиграционная служба стала тщательнее следить за действиями иностранных граждан, в том числе на Бали. Как стало известно, о подозрительной активности на вилле ведомству сообщили местные жители.

Материалы по теме:
В поисках рая. Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
В поисках рая.Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
11 марта 2023
Психоз, суицид или просветление. Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
Психоз, суицид или просветление.Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?
9 марта 2023

Ранее в марте власти Индонезии напомнили туристам о неукоснительном соблюдении всех законов и правил страны. Также призывалось поддерживать и уважать религиозные нормы, обычаи, культуру и жизненные ценности общества — в случае неоднократных нарушений путешественникам пригрозили депортацией.

9 марта известного комика и телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) задержали на Бали. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
В Приднестровье заявили о подрыве переговоров с Молдавией
Движение поездов на БКЛ после подтопления полностью восстановлено
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.