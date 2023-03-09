Стало известно о задержании Михаила Шаца

Shot: телеведущего Михаила Шаца задержали на Бали

Известного стендап-комика и телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее покинувшего Россию, задержали на Бали. Об этом сообщает Shot в Telegram со ссылкой на свой источник.

Стало известно, что Шаца задержали на Бали перед его концертом 8 марта. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на мероприятие перед началом выступления комика в рамках иммиграционного рейда. Зрителям концерта обещали вернуть деньги. Отмечается, что на данный момент решается вопрос о депортации шоумен из Индонезии.

Кроме того, издание Mash сообщило, что организаторы концерта Шаца также были арестованы.

Ранее Шац высказался о главной сложности эмиграции. Юморист признался, что тоскует по дому. При этом он отметил, что считает потенциальную поездку в Россию слишком рискованной.

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что ее супруг уехал из России в Испанию. По словам Лазаревой, она долгое время подталкивала Шаца к этому шагу. В июне ведущая рассказала, что комик теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе.