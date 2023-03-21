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09:40, 21 марта 2023Ценности

Украинка с аномально большими щеками заявила о желании сделать их еще больше

Украинская модель Покрищук с аномально большими щеками заявила, что планирует их увеличить

Кадр: @justqueen1988 / TikTok

Украинская модель с аномально большими щеками Анастасия Покрищук заявила о желании изменить свою внешность. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,6 миллиона подписчиков.

Так, в опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом justqueen1988 призналась, что снова хочет увеличить щеки. «Я думаю, что мне уже пора освежиться и сделать их еще больше. Какие-то они маленькие», — пояснила она.

Подписчики оценили решение манекенщицы в комментариях под публикацией. «Ну если это позволит вам чувствовать себя увереннее и красивее, тогда дерзайте», «Лично я такое не поддерживаю, но мне нравится, что вам плевать на мнение общества», «Если ей нравится так выглядеть, то какая нам разница!» — написали они.

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Известно, что украинка потратила уже более 1600 фунтов (более 150 тысяч рублей) на коррекцию внешнего вида: установку виниров, уколы ботокса, изменение формы подбородка и челюсти, а также липосакцию.

В апреле 2022 года Анастасия Покрищук сделала новую инъекцию филлера и показала лицо после процедуры. Так, можно было заметить, что щеки девушки вновь увеличились.

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Екатерина Ештокина
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