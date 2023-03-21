Украинский беспилотник обстрелял российский поселок в приграничном регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ обстрелял поселок Климово

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял поселок Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако были повреждены пять жилых домов. На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что ВСУ четвертый раз за два дня попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Удар противника оказался безуспешным.

Об очередной атаке дрона на нефтепровод 21 марта также сообщал Богомаз. По его словам, удар пришелся на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков». Глава региона добавил, что пострадавших нет.