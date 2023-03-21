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14:05, 21 марта 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник

МО РФ заявило, что средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник
СюжетМинобороны:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки удалось уничтожить 31 украинский беспилотник. Об этом заявил журналистам во вторник, 21 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пояснили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники противника были ликвидированы в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.

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Помимо этого российской авиацией был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР, отметили в Минобороны.

19 марта российское ведомство отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников. Тогда же были перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

До этого на донецком направлении были уничтожены более 80 украинских военнослужащих.

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Анна Щербакова
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