Российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник

МО РФ заявило, что средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки удалось уничтожить 31 украинский беспилотник. Об этом заявил журналистам во вторник, 21 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пояснили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники противника были ликвидированы в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях.

Помимо этого российской авиацией был сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР, отметили в Минобороны.

19 марта российское ведомство отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников. Тогда же были перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

До этого на донецком направлении были уничтожены более 80 украинских военнослужащих.