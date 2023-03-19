Минобороны заявило о 80 уничтоженных украинских военных на донецком направлении

Более 80 украинских военных и три бронированных машины уничтожены на донецком направлении

На донецком направлении уничтожены более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По словам военного деятеля, подразделения Южной группировки войск комплексным огневым поражением также ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 50 украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях. Удары были произведены оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток». Столкновения случились недалеко от Новомихайловки, Угледара и Пречистовки.

Также в Минобороны рассказали, что в Херсонской области ликвидировали два ангара ВСУ, в которых находилось оружие и военная техника. Уточнялось, что они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны.