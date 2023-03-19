Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 19 марта 2023Россия

В Херсонской области уничтожили два ангара ВСУ с техникой и оружием

В Херсонской области российские войска уничтожили два ангара ВСУ с оружием и техникой
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Херсонской области в районе населенного пункта Отрадокаменка российские войска уничтожили два ангара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны, заявили в воскресенье, 19 марта, журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, на херсонском направлении в ходе спецоперации за сутки уничтожены до 20 украинских военных, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны добавили, что за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Также в воскресенье в Минобороны рассказали, что в населенных пунктах ЛНР, ДНР в Херсонской и Харьковской областях уничтожены семь украинских беспилотников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
В Париже 122 человека задержали на митинге против пенсионной реформы
В российском регионе неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков
Капитан рассказал о таране российского крейсера подлодкой США
Массовая драка приезжих произошла в Москве
В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег
Певица МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи
Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ
Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности
Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.