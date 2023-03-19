В Херсонской области уничтожили два ангара ВСУ с техникой и оружием

В Херсонской области российские войска уничтожили два ангара ВСУ с оружием и техникой

В Херсонской области в районе населенного пункта Отрадокаменка российские войска уничтожили два ангара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и военной техникой. Они принадлежали 122-й бригаде украинской территориальной обороны, заявили в воскресенье, 19 марта, журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, на херсонском направлении в ходе спецоперации за сутки уничтожены до 20 украинских военных, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны добавили, что за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Также в воскресенье в Минобороны рассказали, что в населенных пунктах ЛНР, ДНР в Херсонской и Харьковской областях уничтожены семь украинских беспилотников.