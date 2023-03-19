Минобороны отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны: российские войска за сутки уничтожили семь украинских беспилотников

В населенных пунктах Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик, а также в Херсонской и Харьковской областях уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 19 марта, отчиталось Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ в населенных пунктах Котляровка, Червонопоповка, Голиково, Благодатное, Кирилловка, Старая Збурьевка.

Ранее Минобороны сообщило, что на донецком направлении уничтожены более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).