Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 19 марта 2023Бывший СССР

Минобороны отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны: российские войска за сутки уничтожили семь украинских беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В населенных пунктах Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик, а также в Херсонской и Харьковской областях уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 19 марта, отчиталось Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ в населенных пунктах Котляровка, Червонопоповка, Голиково, Благодатное, Кирилловка, Старая Збурьевка.

Ранее Минобороны сообщило, что на донецком направлении уничтожены более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
В Париже 122 человека задержали на митинге против пенсионной реформы
В российском регионе неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков
Капитан рассказал о таране российского крейсера подлодкой США
Массовая драка приезжих произошла в Москве
В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег
Певица МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи
Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ
Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности
Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.