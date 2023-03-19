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14:43, 19 марта 2023Россия

Минобороны заявило о 50 уничтоженных украинских военных на двух направлениях

Минобороны РФ: 50 военных ВСУ уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили за сутки свыше 50 украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что Вооруженным силам Украины нанесены удары оперативно-тактической авиацией и огня артиллерией группировки войск «Восток». Столкновения произошли в районе Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Привольного и Орехова.

Помимо военнослужащих, ВСУ на данных направлениях также потеряли три пикапа и гаубицу Д-30.

Ранее в марте сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российских войск в Пологовском районе Запорожской области. Известно, что военные бросили бронетехнику на прорыв под городом Орехов, что вовремя обнаружила российская разведка.

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Карина Черных
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