Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 21 марта 2023Мир

Во Франции выросло количество экономящих на туалетной бумаге жителей

Liberation: во Франции вдвое выросло число французов, экономящих на туалетной бумаге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Во Франции количество жителей, вынужденных экономить на средствах гигиены, в том числе туалетной бумаге, в условиях экономического кризиса увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования.

В условиях инфляции расходы на предметы гигиены такие же огромные, как и счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, говорится в статье. Генеральный делегат ассоциации Dons solidaires Доминик Безансон рассказал газете, что французы вынуждены экономить на туалетной бумаге для того, чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу.

По сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход бумаги, выросло более чем вдвое — с 6 до 13 процентов. Кроме того, как выяснилось, ровно вдвое (с 6 до 12 процентов) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто, как им хочется.

Материалы по теме:
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023
Что такое инфляция? Объясняем, почему в мире растут цены на товары и дорожают услуги
Что такое инфляция?Объясняем, почему в мире растут цены на товары и дорожают услуги
19 марта 2023

Принимают душ без мыла и геля 8 процентов опрашиваемых по сравнению с 4 процентами в 2021 году. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты — с 4 процентов до 7 процентов.

Исследование Ifop для Dons solidaires было проведено в ноябре 2022 года, 1 501 респондент опросили с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.

1 марта была опубликована февральская статистика по инфляции в Германии, Франции и Испании, где рост цен превысил ожидания аналитиков. Особенно экономистов беспокоят показатели в крупнейшей экономике Европы — инфляция по итогам месяца ускорилась до 9,3 процента против 9,2 процента в январе, несмотря на усилия правительства по ограничению расходов населения на энергию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Тренер рассказал об эффективной тренировке с собственным весом для похудения
Во Франции выросло количество экономящих на туалетной бумаге жителей
Бойцы «Вагнера» назвали главные цели на Артемовском направлении
Названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московском метро
Российские ракеты поразили аэродром в Одессе
Путин заявил о согласовании параметров по газопроводу «Сила Сибири — 2»
Захарова обвинила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам
В РФС высказались о паузах в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.