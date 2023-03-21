Во Франции выросло количество экономящих на туалетной бумаге жителей

Liberation: во Франции вдвое выросло число французов, экономящих на туалетной бумаге

Во Франции количество жителей, вынужденных экономить на средствах гигиены, в том числе туалетной бумаге, в условиях экономического кризиса увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования.

В условиях инфляции расходы на предметы гигиены такие же огромные, как и счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, говорится в статье. Генеральный делегат ассоциации Dons solidaires Доминик Безансон рассказал газете, что французы вынуждены экономить на туалетной бумаге для того, чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу.

По сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход бумаги, выросло более чем вдвое — с 6 до 13 процентов. Кроме того, как выяснилось, ровно вдвое (с 6 до 12 процентов) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто, как им хочется.

Принимают душ без мыла и геля 8 процентов опрашиваемых по сравнению с 4 процентами в 2021 году. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты — с 4 процентов до 7 процентов.

Исследование Ifop для Dons solidaires было проведено в ноябре 2022 года, 1 501 респондент опросили с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.

1 марта была опубликована февральская статистика по инфляции в Германии, Франции и Испании, где рост цен превысил ожидания аналитиков. Особенно экономистов беспокоят показатели в крупнейшей экономике Европы — инфляция по итогам месяца ускорилась до 9,3 процента против 9,2 процента в январе, несмотря на усилия правительства по ограничению расходов населения на энергию.