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18:55, 1 марта 2023Экономика

В Германии неожиданно ускорилась инфляция

Destatis: инфляция в Германии в феврале ускорилась до 9,3 процента

Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В феврале потребительские цены в ФРГ выросли на 9,3 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это предварительные итоги месяца, точные цифры назовут к середине марта, сообщили в Федеральном статистическом ведомстве Германии (Destatis).

В прошлом месяце продуктовая инфляция ускорилась на 21,8 процента в годовом выражении. Рост цен на энергоносители замедлился, но все равно оказался на 19,1 процента выше по сравнению с февралем 2022 года. Ускорение инфляции стало неожиданным: опрошенные Bloomberg аналитики предполагали, что инфляция замедлится до девяти процентов с 9,2 процента в январе.

Продолжающийся рост цен в крупнейшей экономике Европы окажет серьезное влияние на решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по поводу повышения ключевой ставки, пишет агентство. Особенно в свете того, что во Франции и Испании уже сообщили об ускорении роста цен. С начала февраля ЕЦБ уже повышал базовую ставку с 2,5 до трех процентов годовых. По мнению главы Центрального банка Германии (Бундесбанк) и члена Управляющего совета ЕЦБ Йоахима Нагеля, это происходит не в последний раз.

В январе рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 8,5 процента годовых. В прошлом месяце инфляция составила 9,2 процента. А в отдельных странах цены росли вплоть до 25 процентов в год. При этом экономисты утверждают, что европейская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, и уже к концу 2023-го инфляция в странах ЕС снизится до 6,4 процента.

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Вячеслав Агапов
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