Европейский Центробанк поднял базовую ставку

ЕЦБ поднял базовую ставку до трех процентов годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял базовую ставку на 50 базисных пунктов — до трех процентов (с 2,5 процента годовых), заявление размещено на сайте регулятора.

В ЕЦБ заявили, что продолжат курс на значительное повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в два процента. 15 декабря 2022 года ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых.

Годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2 процента в декабре по сравнению с 10,1 процента в ноябре. Показатель снижается на протяжении двух месяцев.

Еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители, считают аналитики Bloomberg Economics.