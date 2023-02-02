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16:48, 2 февраля 2023Экономика

Европейский Центробанк поднял базовую ставку

ЕЦБ поднял базовую ставку до трех процентов годовых

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял базовую ставку на 50 базисных пунктов — до трех процентов (с 2,5 процента годовых), заявление размещено на сайте регулятора.

В ЕЦБ заявили, что продолжат курс на значительное повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в два процента. 15 декабря 2022 года ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых.

Годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2 процента в декабре по сравнению с 10,1 процента в ноябре. Показатель снижается на протяжении двух месяцев.

Еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители, считают аналитики Bloomberg Economics.

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Платон Щукин
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