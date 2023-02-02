Европейский Центробанк поднял базовую ставку
ЕЦБ поднял базовую ставку до трех процентов годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял базовую ставку на 50 базисных пунктов — до трех процентов (с 2,5 процента годовых), заявление размещено на сайте регулятора.
В ЕЦБ заявили, что продолжат курс на значительное повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в два процента. 15 декабря 2022 года ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов, до 2,5 процента годовых.
Годовая инфляция в зоне евро сократилась до 9,2 процента в декабре по сравнению с 10,1 процента в ноябре. Показатель снижается на протяжении двух месяцев.
Еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители, считают аналитики Bloomberg Economics.