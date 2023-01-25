Способность Европы избежать глубокой рецессии оценили

Bloomberg Economics: Европе удастся избежать глубокого экономического спада этой зимой

Еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители. Так оценили перспективы аналитики Bloomberg Economics. Серьезного экономического спада больше не ожидается.

«Ключевой вывод заключается в том, что сочетание удивительной экономической устойчивости и меньшего сокращения реальных доходов делает глубокий спад в зоне евро гораздо менее вероятным», — сообщает агентство.

Аналитики подчеркнули, что на руку Европе сыграли теплая погода и способность энергоемких предприятий справиться с нехваткой ресурсов. Это позволило «ослабить мертвую хватку России» в экономике еврозоны на фоне резкого сокращения поставок российского газа и военного конфликта на Украине.

Ранее S&P Global в своем новом отчете также предсказала стабилизацию экономики еврозоны. Январский индекс деловой активности (PMI) в еврозоне вырос до максимального уровня (50,2 пункта) с июня, впервые за шесть месяцев превысив отметку в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада. Увеличение PMI произошло на фоне замедления темпов роста инфляции в Европе и теплой зимы, что позволило снизить потребление газа в условиях энергодефицита, а также за счет восстановления цепочек поставок. В S&P Global подчеркивают, что тяжелая ситуация в экономиках стран региона сохраняется, хотя деловой климат и улучшается.