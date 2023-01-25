Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:19, 25 января 2023Экономика

Способность Европы избежать глубокой рецессии оценили

Bloomberg Economics: Европе удастся избежать глубокого экономического спада этой зимой

Фото: Michael Probst / AP

Еврозоне удастся избежать глубокой рецессии ближайшей зимой благодаря снижению цен на энергоносители. Так оценили перспективы аналитики Bloomberg Economics. Серьезного экономического спада больше не ожидается.

«Ключевой вывод заключается в том, что сочетание удивительной экономической устойчивости и меньшего сокращения реальных доходов делает глубокий спад в зоне евро гораздо менее вероятным», — сообщает агентство.

Аналитики подчеркнули, что на руку Европе сыграли теплая погода и способность энергоемких предприятий справиться с нехваткой ресурсов. Это позволило «ослабить мертвую хватку России» в экономике еврозоны на фоне резкого сокращения поставок российского газа и военного конфликта на Украине.

Ранее S&P Global в своем новом отчете также предсказала стабилизацию экономики еврозоны. Январский индекс деловой активности (PMI) в еврозоне вырос до максимального уровня (50,2 пункта) с июня, впервые за шесть месяцев превысив отметку в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада. Увеличение PMI произошло на фоне замедления темпов роста инфляции в Европе и теплой зимы, что позволило снизить потребление газа в условиях энергодефицита, а также за счет восстановления цепочек поставок. В S&P Global подчеркивают, что тяжелая ситуация в экономиках стран региона сохраняется, хотя деловой климат и улучшается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю
Исторический центр Одессы стал всемирным наследием
Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана
Гинеколог объяснила вред похудения для беременности
Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло
На Украине усилят охрану Ровенской АЭС
Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения
Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.