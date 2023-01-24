Европе предсказали возможность избежать рецессии

S&P Global: индекс деловой активности в Европе вырос до максимума с июня

Январский индекс деловой активности (PMI) в еврозоне вырос до максимального уровня (50,2 пункта) с июня, впервые за шесть месяцев превысив отметку в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада, указано в отчете S&P Global. Это отражает возможность экономик стран, входящих в зону евро, избежать рецессии в 2023 году, которую ранее предсказывали аналитики.

Увеличение PMI произошло на фоне замедления темпов роста инфляции в Европе и теплой зимы, что позволило снизить потребление газа в условиях энергодефицита, а также за счет восстановления цепочек поставок. При этом в S&P Global подчеркивают, что тяжелая ситуация в экономиках стран региона сохраняется, хотя деловой климат улучшается.

«Спрос продолжает падать, но меньшими темпами, чем раньше. Рост отпускных цен как на товары, так и на услуги добавит "ястребам" стимула к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики», — сказал экономист S&P Global Крис Уильямсон, имея в виду увеличение ключевой ставки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В то же время в двух крупнейших экономиках еврозоны PMI пока так и не смог преодолеть отметку в 50. В Германии индекс вырос с 49 пунктов в декабре до 49,7 пункта в январе за счет улучшения ситуации в сфере услуг, тогда как во Франции показатель вновь снизился с 49,1 пункта в декабре до 49 пунктов в январе.

Общий оптимизм относительно стабилизации экономики еврозоны контрастирует с показателями в Великобритании, где PMI упал до 47,8 пункта в январе с 49 пунктов в предыдущем месяце, что значительно ниже оценки аналитиков Bloomberg, которые прогнозировали PMI на уровне 48,8 пункта. Это произошло из-за спада в ключевом для экономики страны секторе услуг, который до последнего времени оставался драйвером ее роста. Аналитики, опрошенные агентством, предсказали, что экономический спад в Великобритании будет наблюдаться вплоть до третьего квартала 2023 года.

Резкий спад в секторе услуг также наблюдается и в России. По данным S&P Global, в декабре PMI упал до 45,9 пункта с 48,3 пункта в ноябре. Экономисты объясняли это снижением спроса, сокращением количества новых заказов и клиентов, а также уменьшением числа новых предприятий в конце 2022 года.